Zasegi konoplje na območju Rakeka, Ribnice in Dobove Dnevnik Na območju ljubljanske policijske uprave so policisti v četrtek v dveh hišnih preiskavah zasegli konopljo. Pri 34-letniku z območja Rakeka so med drugim našli 353 stebel in 56 svežih rastlin konoplje. Dve leti starejšemu moškemu so na območju...

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Aleksandra Pivec

Zdravko Počivalšek