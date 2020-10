Vlada potrdila osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost; Sloveniji na voljo 5,2 milijar Energetika.NET Vlada je potrdila osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje sredstev EU sklada za okrevanje in odpornost (RRF). Sloveniji je v tem okviru na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev, so po četrtkovi seji sporočili z vlade.

