Vlada sprejela osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost težkega 5,2 milijarde evrov iz Nova24TV Vlada se je na četrtkovi seji seznanila in potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornosti, ki bo podlaga za koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in odpornost – RRF. Sloveniji je v tem okviru na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev. Voditelji držav članic so na […]

Sorodno











Oglasi