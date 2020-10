Tudi Ministrstvo za zdravje sodelovalo na Vrhu spretnosti 2020 z naslovom Strategije spretnosti za s Vlada RS Vrha spretnosti 2020, ki ga je v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se je udeležila vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo mag. Marija Magajne. Namen dogodka je bil odgovoriti na vprašanja, kako s celostnim pristopom in s strategijami za razvoj spretnosti prispevati k okrevanju po COVID-19 krizi. Slovenija je po Norveški in Portugalski tretja gostiteljica Vrha spretnosti.

