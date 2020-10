(VIDEO) “Janšo v zapor, Hojsa v zapor, smrt janšizmu, svoboda narodu, delate za lopove”, so sinoči v topnews.si Neformalni lider protestov, ki je protestnike popeljal iz Trga Republike pred policijsko postajo Center na Trdinovi zaradi aretacije nekaterih protestnic in protestnikov, ki pa so bili, kot se je izkazalo kasneje pridržani na drugi lokaciji in sicer na policijski postaji Moste Polje. Množica je zato zahtevala takojšni odstop vlade. “Ta vlada mora odstopiti takoj, v […]

Sorodno





















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Borut Pahor

Tanja Fajon

Jože P. Damijan