Rusija po številu okužb dosega nove rekorde! Nova24TV V zadnjih 24 urah so v Rusiji presegli rekord okužb s koronavirusom, zabeleženih v enem dnevu. Zadnji rekord so v Rusiji dosegli meseca maja, ko je bila država pod omejevalnimi ukrepi. V Rusiji so v četrtek zabeležili kar 12.126 okužb, kar je skupno število okuženih povečalo na 1,2 milijona primerov. Najbolj prizadeti mesti v državi […]

Oglasi