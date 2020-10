V Evropi so v zadnjem dnevu prvič od začetka pandemije covida-19 potrdili več kot 100.000 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo danes objavljeni podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Evropske države so skupaj zabeležile 109.749 novih primerov okužbe, po vsem svetu pa 350.766, poročajo tuje tiskovne agencije.