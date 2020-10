Neupravičena demonizacija glavnega mesta in protestnikov Mladina Notranji minister Aleš Hojs je v četrtek na novinarski konferenci predstavil nov odlok o omejitvah zbiranja, pri tem pa napovedal poostreno kaznovanje udeležencev petkovih protivladnih protestov. "Če smo v preteklosti petkove kolesarje in vse tiste, ki so pravzaprav mesece kršili ta odlok, spremljali relativno stoično brez nekih velikih intenzitet v smislu legitimiranja, izdajanja ali napotitve inšpektoratu za...

