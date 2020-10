Policija na protestu uporabila prisilna sredstva, dve osebi začasno pridržala 24ur.com Po ocenah policije se je na petkovem protestu, ki so ga nadzorovali z videokamerami, v prestolnici zbralo okoli 700 ljudi. Pri tem so ugotovili 61 kršitev vladnega odloka o o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Zoper štiri osebe je policija v postopku uporabila tudi prisilna sredstva.

Sorodno













































































Oglasi