Španci ostajajo na vrhu, Nemci do prve zmage Sportal V ligi narodov se obeta pester konec tedna. Slovenska nogometna reprezentanca bo prvič gostovala. V nedeljo se bo za točke potegovala pri Kosovu, v drugi tekmi tretje skupine lige C pa se bosta udarili Grčija in Moldavija. Večina tekem bo na sporedu v nedeljo, v soboto pa so ljubitelji nogometa videli sedem srečanj, med drugim so Španci ugnali Švico (1:0).

