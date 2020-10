Kekova četa sporoča: Sandi Lovrić je zadetek v polno SiOL.net En zadetek je bil dovolj, da je Slovenija uresničila cilj in iz tekme lige narodov v Prištini odnesla vse tri točke. Zmagovalca je odločil zadetek Harisa Vučkića. ''Izkoristili smo priložnost, dali gol, nato zadržali mrežo nedotaknjeno in zasluženo osvojili tri točke,'' je zaupal strelec edinega zadetka na dvoboju in izpostavil vrhunsko podajo novinca Sandija Lovrića. ''Krasno se je vklopil v ekipo,'' dodaja Jaka Bijol.

