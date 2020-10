"Prav nič se nisem ponujal, kot dokazuje tudi besedilo naše pobude, le odgovoril sem na vprašanje, če sem se pripravljen angažirati tudi osebno. V Sloveniji je vse preveč pripravljenosti pozivati druge k akciji in premalo pripravljenosti, da bi sami prevzeli odgovornost in se izpostavili. Ja, pripravljen sem se izpostaviti tudi sam, pripravljen sem prevzeti to breme, če s tem pripomorem k preseganju malenkostnih...