“S takimi sopotniki je težko zdržati resne naporne vožnje” – Počivalšek v pismu članom o tem, da ne topnews.si “Na vlaku, na katerega me kot predsednika naše stranke vabijo zdaj, sem enkrat že bil. Poznam sopotnike in nisem pozabil na to, kako hitro so spustili ročico za upravljanje iz rok, ko se jim je zdelo, da jih izza ovinka čakajo izzivi, ki jim ne bodo kos. S takimi sopotniki je težko zdržati resne naporne […]

Sorodno































































Oglasi