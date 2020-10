Posel s hlodovino: To so podjetja, ki so preprodajala v Avstrijo Demokracija V preteklosti sta obe slovenski državni instituciji – Zavod za gozdove RS in družba Slovenski državni gozdovi (SIDG) – razburjali javnost s svojimi aferami. Oba nekdanja direktorja, Damjan Oražem in Zlatko Ficko sta medijem grozila s tožbami glede neprijetnih razkritij. A njune poti je prekrižala sedanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, ki je oba krivdno razrešila ...

