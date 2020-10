Podgoršek za krepitev samooskrbe, zagotavljanje varne hrane in trajnostni razvoj 24ur.com Kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je dobil zeleno luč na predstavitvi pred odborom DZ za kmetijstvo. Podprlo ga je deset poslancev, proti ni bil nihče. Podgoršek je v predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom med prioritetami izpostavil krepitev samooskrbe s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanje varne hrane in učinkovito črpanje evropskih sredstev. P...

