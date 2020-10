Ok. Priznam. Kriva sem. Fantje, lahko to priznate tudi vi? zurnal24.si Situacija se slabša, s številkami se približujemo scenariju, ki si ga menda nihče ne želi. Nujno je treba nekaj spremeniti. Za začetek vsak pri sebi, pogosto slišim zadnje dni. Se strinjam. Kljub temu pa ne grem mimo vprašanja, kako so se (so nas) pripravili odgovorni.

