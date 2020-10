'Zrelost in solidarnost pomeni tudi, da razumemo strah pred okužbo' 24ur.com Pandemija covida-19 je bistveno spremenila svet, kakršnega poznamo ter korenito posegla v naša življenja. Pri mnogih so te spremembe vplivale na počutje in duševno zdravje, zato bi morali v tem času še bolj razvijati sočutje in medsebojno pomoč. Epidemija prinaša priložnost za prevrednotenje prioritet in ciljev za vsakega od nas, pravijo v Združenju za duševno zdravje.

