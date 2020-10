Baboseva in Mladenoviceva do lovorike med dvojicami #video Sportal Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenovic sta zmagovalki v konkurenci ženskih dvojic na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. V finalu sta bili boljši od Čilenke Alexe Guarachi in Američanke Desirae Krawczyk s 6:4, 7:5 in ubranili lanski naslov.

