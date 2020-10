Neverjetni Nadal do dvajsetice na edinstvenem Roland Garrosu Ekipa Španec Rafael Nadal ostaja kralj peska in Roland Garrosa. Štiriintridesetletnik z Majorke je turnir za grand slam v Parizu osvojil že trinajstič v karieri. Za svojo skupno 20. lovoriko na največjih turnirjih je premagal Srba Novaka Đokovića, zmagovalca tega turnirja leta 2016 in prvega igralca sveta. Izid dvoboja je bil 6:0, 6:2, 7:5.



