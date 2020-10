Meghan med najbolj šikaniranimi osebami na spletu SiOL.net Britanski princ Harry in vojvodinja Meghan sta bila kritična do žaljenja in diskriminiranja na spletu. Meghan je v podkastu ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v soboto opozorila, da je bila leta 2019 na vrhu oseb, ki so jih zasledovali spletni troli.

