Za predsednika Desusa za zdaj tri kandidature Primorske novice Za mesto predsednika Desusa so za zdaj prejeli tri kandidature, in sicer Karla Erjavca, Srečka Felixa Kropeta in Dominika Šteinerja. Vsi trije so dali tudi soglasje h kandidaturi. Vendar pa to niso uradni končni podatki, saj morajo počakati še ponedeljkovo redno pošto, so sporočili iz stranke.

