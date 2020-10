Za mesto predsednika DeSUS so za zdaj prejeli tri kandidature, in sicer Karla Erjavca, Srečka Felixa Kropeta in Dominika Šteinerja. Vsi trije so dali tudi soglasje h kandidaturi. Vendar pa to niso uradni končni podatki, saj morajo počakati še današnjo redno pošto, so za STA sporočili iz stranke.