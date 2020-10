Za starejše in za otroke. Za družine in posameznike. Lepo je deliti! RTV Slovenija Ker nikoli ne vemo, kdaj bomo sami potrebovali pomoč, je RTV Slovenija v sodelovanju z Rdečim križem tudi letos pripravila akcijo Lepo je deliti - v tem tednu bodo tako zbirali sredstva za otroke, mlade, starostnike in vse druge, ki potrebujejo pomoč.

Sorodno



Oglasi