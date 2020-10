Začel se je Teden dobrodelnosti Rdečega križa Slovenije Lokalec.si Od danes do nedelje je Teden dobrodelnosti, ki ga Rdeči križ Slovenija pripravlja v sodelovanju s Televizijo Slovenija. Številne oddaje Televizije Slovenija bodo v tem času ozaveščale o pomenu dobrodelnosti, zbirali pa bodo prostovoljne prispevke za družine in posameznike v stiski, so v sporočilu za javnost zapisali na RTVS. Izpostavili so, da je bil po […]

