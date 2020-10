Za zastrupitev ženske in hčere kriva podtaknjena pomirjevala #video SiOL.net Na celjski policijski upravi so danes javnosti sporočili nekaj več informacij v zvezi s torkovim dogodkom, po katerem so zaradi suma poskusa umora nekdanje partnerke in hčere prijeli 32-letnika, zoper katerega je tamkajšnje sodišče že odredilo pripor. Vodja celjskih kriminalistov Damijan Turk je dejal, da naj bi žrtvi zastrupil s pomirjevali.

