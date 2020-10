Policija: Ne nasedajte izsiljevanju z objavo intimnih posnetkov na internetu 24ur.com Na območju PU Maribor in širše po državi so policisti prejeli več prijav oškodovancev, da so ti na svoj elektronski naslov prejeli sporočilo, kjer jih neznanec obvešča, da ima njihove intimne posnetke, ki jih bo objavil, če mu ne bodo nakazali 1200 evrov v kriptovaluti Bitcoin. Policija opozarja, da ne nasedajte tem sporočilom, na njih ne odgovarjajte in seveda ne plačujte zahtevanega zneska.

