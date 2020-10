Primeri lažnih izsiljevalskih sporočil tudi na Primorskem Primorske novice Koprski in mariborski policisti prebivalce opozarjajo, naj ne nasedajo izsiljevalskim elektronskim sporočilom, v katerih neznanci oškodovancem sporočajo, da so vdrli v njihov računalnik in jih posneli pri intimnih dejanjih. Pri tem oškodovancem grozijo, da bodo posnetke objavili na spletu, če v dveh dneh ne bodo plačali.

Sorodno



























































Oglasi Omenjeni Bitcoin

kriptovaluta

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Primož Roglič

Borut Pahor

Tadej Pogačar