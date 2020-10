Za hitrejšo in ustreznejšo obravnavo COVID-19 bolnikov so potrebne informacije o prostih posteljah Vlada RS Na Ministrstvu za zdravje smo za lažje razporejanje in hitrejše obravnave COVID-19 bolnikov pripravili spletno mesto , ki omogoča sprotno spremljanje števila prostih postelj v bolnišnicah. Minister za zdravje Tomaž Gantar je pojasnil: »V kriznem načrtu ministrstva in kriznih načrtih izvajalcev smo kot pomemben element pri upravljanju zdravstvenega sistema v času epidemije navedli tudi sprotno spremljanje razpoložljivosti in potreb po prostih posteljah za COVID-19 bolnike.«

