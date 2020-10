Gantar: Le malo manjka do sprejetja omejitev Primorske novice Minister za zdravje Tomaž Gantar je danes ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom in rekordnem deležu pozitivnih testov na twitterju napovedal, da "le malo manjka do sprejema omejitev, s katerimi smo spomladi izboljšali razmere". Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina poteka komunikacija med vsemi, ki morajo pripraviti predloge ukrepov.

