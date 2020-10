Florjančič opozarja na neprimeren odnos do sodstva, Janša mu vrača: Ugled si je treba zaslužiti Reporter Najvišji predstavniki treh vej oblasti so se sešli pri predsedniku republike Borutu Pahorju na posvetu o načelu delitve oblasti. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je opozoril na vse prevečkrat izražen neprimeren odnos izvršilne do sodne veje

Sorodno



















Oglasi