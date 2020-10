“Brez dlake na jeziku” o težavnem sobivanju Primorske novice Prvič v zgodovini so se pri predsedniku republike srečali predstavniki vseh vej oblasti, da bi se pogovorili o medsebojnih odnosih. Beseda je tekla o odnosih med zakonodajno in izvršno vejo na eni ter sodno vejo oblasti na drugi strani. Do zbližanj v pogledih na to, kdo je odgovoren za nezaupanje med njimi in kako to nezaupanje preseči, niso prišli.

