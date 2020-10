“Tudi pri zdravnikih imamo Gaussovo krivuljo, se pravi imamo ene, ki so pretirano skrbni, potem imamo večino, ki se drži priporočil in imamo tudi takšne, ki so mnenja, da se njih covid ne tiče in da je njihovo privatno življenje pravzaprav bolj pomembno kot so priporočila, ki preprečujejo širjenje covida,” je pojasnila dr. Mateja Logar s klinike za infekcijske bolezni in bolezenska stanja v UKC Lj ...