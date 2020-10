V Sloveniji včeraj potrdili 169 okužb Primorski dnevnik V Sloveniji so včeraj ob nižjem številu nedeljskih testiranj - opravili so jih 1404 - potrdili 169 novih okužb z novim koronavirusom. Umrla sta dva bolnika s covidom-19. Hospitaiziranih je 172 bolnikov s covidom-19, od teh jih 26 leži na intenzivni negi, štiri osebe pa so včeraj odpustili iz bolnišnične oskrbe. Včeraj so okuženost z novim koronavirusom potrdili pri 12 odstotkih testiranih, število ...

Jelko Kacin

Bojana Beović

Tomaž Gantar

Zdenka Čebašek Travnik