Sodišče: Delavci IPS so bili v delovnem razmerju z Luko Koper Primorske novice Delavci, ki so bili prek t.i. izvajalcev pristaniških storitev (IPS) zaposleni v koprskem pristanišču, so bili dejansko v delovnem razmerju z Luko Koper, je sodbo koprskega delovnega sodišča za Delo povzel njihov zastopnik Marko Blatnik. Sodišče se je tako postavilo na stran nekaj deset tožnikov, ki od Luke Koper zahtevajo zaposlitev za nazaj.

