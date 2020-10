Delovno sodišče je pritrdilo zaposlenim v IPS Primorske novice Koprsko delovno sodišče je za zdaj petim delavcem, ki so v pristanišču več let delali prek tako imenovanih podjetij izvajalcev pristaniških storitev (IPS) in so proti Luki Koper vložili tožbe, priznalo delovno razmerje v Luki. To pomeni, da bi morala Luka te delavce zaposliti za nazaj in jim tudi ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Luka Koper Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matjaž Kek

Jan Oblak

Jelko Kacin

Marjan Šarec