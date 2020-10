Nov škandal Janševe spletne greznice: z lažnimi očitki oblatili podjetnike v Ribnici in se spravili Reporter Avtor članka na portalu Nova24TV Luka Perš se je medtem poimensko opravičil vsem podjetjem in osebam, ki jih je prizadel in globoko užalil z lažnimi navedbami v prispevku »Biznis s hlodovino. To so podjetja, ki so preprodajala v Avstrijo,« ki so ga medtem

Sorodno



Oglasi