Popravek: Biznis s hlodovino: To so podjetja, ki so preprodajala v Avstrijo Nova24TV Dne 11. oktobra 2020 smo objavili članek z naslovom Biznis s hlodovino: To so podjetja, ki so preprodajala v Avstrijo. V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev. Ne drži navedba v članku, da naj bi bil povezovalec poslov s podjetjem Štupica transport. Poslovanje podjetja Štupica transport ne poznam in z njim ne sodelujem. Z lastnikom podjetja Francem […]

Sorodno







Oglasi Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Saša Arsenovič

Matjaž Kek

Jan Oblak

Miha Kordiš