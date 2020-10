Na Češkem najhuje v Evropi, prepovedali tudi uživanje alkohola na prostem SiOL.net Zaradi izredno visokega števila okužb je Češka danes uvedla tritedenski delni "lockdown" oziroma karanteno. Zaprli bodo šole, bare in klube, od danes naprej so prepovedali tudi uživanje alkohola na prostem. V državi so v zadnjih 14 dneh potrdili 493 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je največ v Evropski uniji, celo več kot v sosednji Nemčiji, ki ima skoraj osemkrat toliko prebivalcev. Do ponedeljk...

