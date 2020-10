Orban: Srednja Evropa in povezave med njenimi državami postajajo prizorišče geopolitičnih iger velik Večer Madžarski premier je menil, da bi po povezavi elektro omrežij Slovenije in Madžarske morala priti na vrsto še plinska povezava, saj take povezave krepijo pozicijo srednje Evrope v geopolitičnih igrah velikih.

Sorodno

























Oglasi