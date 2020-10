Na STA zgroženi nad Janševim tvitom, v katerem je agencijo označil za nacionalno sramoto ... Večer Na Slovenski tiskovni agenciji so zgroženi nad zapisom premiera in predsednika SDS Janeza Janše na Twitterju, v katerem je STA označil za "nacionalno sramoto, eklatantno zlorabo imena, ki ga nosi". Takšen način označevanja dela novinarjev STA, je nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od premierja, so zapisali v odzivu.

