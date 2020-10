'Noben zdravstveni sistem takšnega bremena bolnikov ne vzdrži, kaj šele slovenski' 24ur.com Pritisk na bolnišnice se zaskrbljujoče veča. Hospitaliziranih je že 210 bolnikov, 35 jih je na intenzivni negi. Povprečen čas zdravljenja v intenzivnih oddelkih je 14 dni in več, zato že zmanjkuje postelj, predvsem pa usposobljenega kadra. In ker približno vsak deseti, ki je okužen, potrebuje bolnišnično zdravljenje, petina od teh pa intenzivno nego, bo kapacitet zelo kmalu zmanjkalo. Zato so v b...

