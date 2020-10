V sredo so opravili 5287 testov in potrdili 745 okužb Govori.se V sredo so v Sloveniji opravili 5287 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 745 okužb, kar je največ testov in potrjenih okužb doslej v enem dnevu, je sporočil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Skupno število potrjenih okužb doslej je preseglo 10.000. V sredo je umrl en bolnik s covidom-19.

