Na NIJZ kritični do vladnega predloga spremembe zakona o nalezljivih boleznih Večer Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so kritični do predloga spremembe zakona o nalezljivih boleznih, po katerem bi epidemiološka služba morala pisati odločbe o karanteni, je poročal POP TV. Na NIJZ poudarjajo, da ne bodo opravljali vloge uradne osebe, ki ljudem odreja omejevanje gibanja. Prizadevajo si za ohranitev trenutnega režima.

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni korona virus

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Saša Arsenovič

Borut Pahor

Aleksandra Pivec