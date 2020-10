Pretekli teden izrekli za več kot 31.000 evrov kazni zaradi kršenja odlokov 24ur.com Zdravstveni inšpektorat je v preteklem tednu opravil več kot 1.300 nadzorov, 66 kršiteljem pa so izrekli kazni v skupni vrednosti več kot 31.600 evrov. Kršitve so v večini primerov zaznali le pri nadzoru gostiln oziroma trgovin in karantenskih odločb. Policisti so medtem prejšnji teden na meji izdali 2.856 odločb o karanteni, skupno je bilo tako na meji od 1. maja letos vročenih že 53.441 odločb.

