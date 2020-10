Predsednik vlade Janez Janša se bo danes, v četrtek, 15. oktobra in jutri, v petek, 16. oktobra 2020 v Bruslju udeležil rednega zasedanja Evropskega sveta. Voditelji in voditeljice EU bodo v Bruslju razpravljali o epidemiološkem stanju, o odnosih z Združenim kraljestvom ter o podnebnih spremembah in odnosih z Afriko.