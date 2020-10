Voditelji EU se pripravljajo tudi na črni scenarij, če dogovora z Londonom do konca leta ne bo Reporter Voditelji članic EU so danes v Bruslju izrazili enotnost in odločenost, da dosežejo dogovor o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom, a ne za vsako ceno. Pozvali so h krepitvi vsesplošne pripravljenosti na možnost črnega scenarija propada pogajanj. Ev

Sorodno

































































































































































































Oglasi