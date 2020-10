Soglasen 'ne' radikalnim načrtom angleških velikanov 24ur.com Na srečanju delničarjev Premier League so soglasno zavrnili predlog Liverpoola in Manchester Uniteda, tako imenovani "Project Big Picture", ki je predvideval radikalne spremembe ligaškega tekmovanja in (tudi) ukinitev kar dveh pokalnih tekmovanj. Odločitvi Premier League se priključuje tudi Angleška nogometna zveza.

