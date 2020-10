(VIDEO) Opozicija zapustila sejo DZ – pred tem prišlo do incidenta na meji pretepa topnews.si Visokooktanska razprava o petem protikoronskem paketu je povzrocila hudo kri v parlamentu. V nadaljevanju si lahko ogledate, kaj se je dogajalo v parlamentu, kar je pripeljalo do tega, da je opozicija odšla. Situacija je bila ves čas na meji pretepa. Objavljamo stenogram razprave, ki je pripeljala do konflikta na reaciji Matjaz Nemec – Jože Tanko in […]

Sorodno











Oglasi Omenjeni Jože Tanko

Violeta Tomić Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Simona Kustec Lipicer

Zdravko Počivalšek