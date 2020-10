Rdeče regije: od danes obvezna nošnja maske na prostem, od jutri zaprti lokali in fitnesi 24ur.com Širjenje novega koronavirusa po državi vlada skuša zamejiti z novim svežnjem ukrepov, del njih je že začel veljati danes ob polnoči. Med drugim je to odlok, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami. Odlok uveljavlja tudi nova pravila glede zbiranja ljudi in obvezno nošnjo maske na odprtih javnih krajih v rdečih regijah. Katere so izjeme in kaj stopi v veljav...

Sorodno

































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Aleš Hojs

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Aleš Hojs

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec