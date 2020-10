Najrevnejše skupine prebivalstva so zapadle v še večjo revščino 24ur.com V času popolnega zaprtja zaradi pandemije, se je pokazalo, kako pomembno je, da se posvečamo celotni družini. Otroci živijo v okoljih, ki niso spodbudna in ki ne zagotavljajo varnosti. Zato snovalce ukrepov pozivamo, da imajo pri oblikovanju prihodnjih ukrepov v mislih tudi to, da otroci potrebujejo varnost in spodbude ter da sami nimajo znanja in zmožnosti, da bi nosili breme skrbi za preživetje...

